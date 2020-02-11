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COMFY
COMFY
Опубликовано
15 февраля, 2010 год
3.3
4 986
отзывов
/ 998 568 просмотров
Comfy
– супермаркеты и интернет-магазин бытовой техники и электроники. Сеть магазинов бытовой техники и электроники в Киеве и Украине
4986
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Что теперь мне делать?
Вова
Отзыв написан
56 мин 56 сек назад
Отзыв о COMFY по адресу
Николаев
,
просп. Ленина, 154
Два дня назад, 09.02.2020, купили планшет Huawei MediaPad T5 10'' 64GB LTE (AGS2-L09C) Black, на подарок внуку. Дома подключил в Wi-FI, проверил все работает. Заряд аккумулятора 67%. Вчера не могу включить - аккумулятор разряжен полностью После полной зарядки был полностью выключен. утром проверил - 100% заряд. После обеда включил что-бы показать родителю, заряд аккумулятора 19%.
Вот что мне делать?...
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Два дня назад, 09.02.2020, купили планшет Huawei MediaPad T5 10'' 64GB LTE (AGS2-L09C) Black, на подарок внуку. Дома подключил в Wi-FI, проверил все работает. Заряд аккумулятора 67%. Вчера не могу включить - аккумулятор разряжен полностью После полной зарядки был полностью выключен. утром проверил - 100% заряд. После обеда включил что-бы показать родителю, заряд аккумулятора 19%.
Вот что мне делать? Что дарить ребенку?
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Выполнили гарантийные обязательства
Андрей Викторович
Отзыв написан
20 часов 54 мин назад
Отзыв о COMFY по адресу
Киев
,
ул. Архитектора Вербицкого, 1, ТЦ New Way
В пользовании был фен Philips и не то что бы им часто пользовались, но через 14 месяцев он перестал работать.
На горячей линии проинструктировали взять любой документ и идти в гарантийный отдел, в котором оказалось что права как документ не принимают и нужен только пасспорт. И вообще посоветовали идти в ремонтный центр сразу, ибо так быстрее.
Это минус, так как...
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В пользовании был фен Philips и не то что бы им часто пользовались, но через 14 месяцев он перестал работать.
На горячей линии проинструктировали взять любой документ и идти в гарантийный отдел, в котором оказалось что права как документ не принимают и нужен только пасспорт. И вообще посоветовали идти в ремонтный центр сразу, ибо так быстрее.
Это минус, так как есть разногласия в информации. Время потрачено.
Не очень довольный я таки отнес фен туда, без всяких ожиданий. (Права кстати там подходят) Но на удивление через три часа пришло смс о том что товар подлежит замене и уже вечером в магазине я поменял его на деньги почти по цене приобретения. Спасибо девушке из отдела гарантии, объяснила что так тоже можно.
В общем гарантийные обязательства сдержали. От меня плюсик.
В целом осталось приятное впечатление, даже в такой не очень приятной ситуации.
Достоинства:
Приятный персонал, хоть иногда и бывает навязчив.
Недостатки:
Рассогласованость информации горячей линии и действительности.
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представителя Comfy
2 часа 18 мин назад
Добрый день, Андрей Викторович.
Спасибо большое за ваш отзыв. Очень рады, что все прошло успешно. Конечно, за исключением небольшого негативного момента в магазине. Действительно, при передачи техники на ремонт, нужно указать ваши паспортные данные. Только из-за этого технику не смогли принять сразу в магазине.
Вы правы, это недопонимание нужно убрать, пожалуйста, напишите ваш номер телефона с которого вы звонили на информационную линию с номером отзыва - 1118633.
Спасибо вам и приятных покупок!
С уважением, служба поддержки, Comfy
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УЖАСНИЙ МАГАЗИН!!!
Гость
Отзыв написан
понедельник, 10 февраля
Купили самий дорогий гриль ТЕFAL 6399(грн) на подарунок в надії що буде пару років служити, в результаті гриль вздувся з середени після того як місяць постояв у кладовці. Експлуатація була згідно інструкції та від сили пекли 10 разів. Комфі вмили руки сказали що "моя хата зкраю", півтора місяця водили за ніс і так нічого не зробили. Спригнули...
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Купили самий дорогий гриль ТЕFAL 6399(грн) на подарунок в надії що буде пару років служити, в результаті гриль вздувся з середени після того як місяць постояв у кладовці. Експлуатація була згідно інструкції та від сили пекли 10 разів. Комфі вмили руки сказали що "моя хата зкраю", півтора місяця водили за ніс і так нічого не зробили. Спригнули на гарантійний сервіс який начебто несе відповідальність за заміну.
Мало того, менеджери хамло !!
Все добре поки прилади працюють, як станеться поломка, ВИ САМІ ПО СОБІ! Дуже свинська позиція!!!
Недостатки:
МІЛЬЙОН
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Ответ
представителя Comfy
22 часа 17 мин назад
Богдане, дякуємо за ваш відгук!
Ми вже ознайомлені з вашою ситуацією та отримували письмове звернення від вас, на яке для вас вже було надіслано офіційну відповідь нашим юридичним відділом. Покупку ви зробили у вересні місяці 2019 року, і, на жаль, якщо техніка була в експлуатації та з моменту купівлі пройшло більше, ніж 14 днів, то заміні або поверненню техніка не підлягає згідно Закону України "Про захист прав споживачів". Також бачимо, що ви передавали гриль до авторизованого сервісного центру виробника, де було встановлено, що даний дефект є негарантійним, тобто відноситься до класу механічних та підлягає усуненню тільки за рахунок клієнта. Ви можете звернутись до сервісного центру для виконання ремонтних робіт на платній основі. Якщо у вас виникнуть інші питання, просимо дати про це знати на нашу пошту
info@comfy.ua
. Спасибі.
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несогласованная строка в чеке ПП Comfy Assist
Шевченко Виктория
Отзыв написан
суббота, 8 февраля
1.8/02/20 при покупке телевизора в Краматорске выбита частичная сумма 4300 под ПП-без разъяснения и согласия покупателя.Тем более оплата проходила через покупку -оплата частями через Приватбанк.Как получить нормальный чек на товар по фактической оплате 19999грн вместо 15699гр+пп4300-документ-ЧКМТ1-0044 от 8.02.20время 15-07.
2.К оплате частями приложен кредит0,01% на сумму2.02грн ежемесячно-это вообще недопустимо
1.8/02/20 при покупке телевизора в Краматорске выбита частичная сумма 4300 под ПП-без разъяснения и согласия покупателя.Тем более оплата проходила через покупку -оплата частями через Приватбанк.Как получить нормальный чек на товар по фактической оплате 19999грн вместо 15699гр+пп4300-документ-ЧКМТ1-0044 от 8.02.20время 15-07.
2.К оплате частями приложен кредит0,01% на сумму2.02грн ежемесячно-это вообще недопустимо
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Ответ
представителя Comfy
суббота, 8 февраля
Добрый вечер! Виктория, спасибо за ваш отзыв! Примите наши извинения за неудобства, уточним все данные относительно вашего посещения при покупке в магазин и в течение 2‑х рабочих дней с вами свяжется ответственный сотрудник отдела обращений. Для этого мы сформировали от вашего имени обращение № 1000454. Если у вас будут дополнительные вопросы, напишите нам на электронную почту
info@comfy.ua
с указанием в теме письма номера вашего обращения. Благодарим.
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Не магазин,а шарагина контора!!!
Любовь
Отзыв написан
пятница, 7 февраля
Купили стиральную машинку,через интернет-магазин комфи.В этот же день подключили,а она при наборе воды вся потекла.Звонили и на горячию линию и в сервисный центр.Сотрудники данного магазина отморозились,а сервисный центр не может принять заявку,так как не заполнен гарантийный талон.Придется ехать 150 километров до ближайшего магазина комфи!!!После чего мне надо будет отправить чек и г.талон на имейл сервисного цента,а после этого только приедит...
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Купили стиральную машинку,через интернет-магазин комфи.В этот же день подключили,а она при наборе воды вся потекла.Звонили и на горячию линию и в сервисный центр.Сотрудники данного магазина отморозились,а сервисный центр не может принять заявку,так как не заполнен гарантийный талон.Придется ехать 150 километров до ближайшего магазина комфи!!!После чего мне надо будет отправить чек и г.талон на имейл сервисного цента,а после этого только приедит мастер(и то не известно сколько времени ждать)Не связывайтесь с этим магазином.Сотрудники воообще ни чем вам помочь не могут.При каждом звонке дают другую инфу.Если это начнет затягиваться и будут морозиться буду звонить на все горячии линии,включая горячию линию призидента.
Достоинства:
Их нет
Недостатки:
Сплошные минусы
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Ответ
представителя Comfy
суббота, 8 февраля
Добрый день.
Любовь, спасибо за ваш отзыв. Очень жаль, что вы столкнулись с трудностями при покупке и подключении стиральной машины. Вероятно, вы делали покупку через отделение Новой почты. В случае, если у вас не заполнен гарантийный талон, мы можем помочь вам в этом вопросе удаленно. Напишите нам на электронную почту
info@comfy.ua
с пометкой в теме письма отзыв №1116909. Укажите данные о вашей покупке - номер вашего заказа или номер телефона, который указывали для связи. Мы также хотели бы проверить корректность консультации нашими сотрудниками при обращении на горячую линию. Постараемся в краткие сроки предоставить для вас всю необходимую информацию. Благодарим.
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Комфи Кропивницький
Гость
Отзыв написан
четверг, 6 февраля
Сьогодні при покупці товару в магазині міста Кропивницький касирша забра карту і відмовилачь її повертати. Спочатку не зразу помітили пропажу, повернулися через хвилин 10, але вона почала грубить, сказала що нічого немає і відновити її неможна. Ніби дрібниця, але не приємний осад залишився
Сьогодні при покупці товару в магазині міста Кропивницький касирша забра карту і відмовилачь її повертати. Спочатку не зразу помітили пропажу, повернулися через хвилин 10, але вона почала грубить, сказала що нічого немає і відновити її неможна. Ніби дрібниця, але не приємний осад залишився
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Ответ
представителя Comfy
пятница, 7 февраля
Добрий день. Дякуємо за відгук. Шкода, що вийшло непорозуміння.
Напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту
info@comfy.ua
з поміткою, відгук №1116110 дані про вашу покупку, це може бути номер вашої бонусної карти або номер телефону до якого вона прив'язана та дата покупки. Зазначте більше інформації у який магазин ви звертались, з ким ви спілкувались при покупці товару. Ми з'ясуємо всі обставини вашого візиту в магазин. Заздалегідь дякуємо.
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Ужасный магазин
Гость
Отзыв написан
среда, 5 февраля
Раньше только в нем скуплялся, но после покупки планшета и гарантийных ремонтов все изменилось. А магазине пытаются всячески обмануть, горячая линия на замечания никак не реагирует, только одни соболезнования.
Раньше только в нем скуплялся, но после покупки планшета и гарантийных ремонтов все изменилось. А магазине пытаются всячески обмануть, горячая линия на замечания никак не реагирует, только одни соболезнования.
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представителя Comfy
четверг, 6 февраля
Добрый день! Спасибо за отзыв!
Напишите нам на электронный адрес
info@comfy.ua
с темой отзыва -1115361 подробнее, что произошло и можем ли мы помочь вам в разрешении вашей ситуации? Если в действиях наших сотрудников есть недочеты или некорректное поведение, мы сделаем все, чтобы исправить это, поскольку для нас очень важно чтобы вы как покупатель были довольны посещением наших магазинов. Так же, пожалуйста, укажите номер телефона, мы проверим все ваши обращения на горячую линию. Заранее благодарим за ответ.
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Не советую приобретать доп услуги
Сергей
Отзыв написан
среда, 5 февраля
Отзыв о COMFY по адресу
Днипро
,
пр. Героев, 1С
Покупаю водонагреватель и установку. За демонтаж старого берут деньги,а при установке нового берет запчасти из старого. Стоять что ли над ними?! Итого покупка 7000, установка 700. И экономят 50грн на шнуре и вилке.
Покупаю водонагреватель и установку. За демонтаж старого берут деньги,а при установке нового берет запчасти из старого. Стоять что ли над ними?! Итого покупка 7000, установка 700. И экономят 50грн на шнуре и вилке.
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Ответ
представителя Comfy
среда, 5 февраля
Добрый день!
Спасибо за ваш отзыв.
Сергей, при покупке услуги установки водонагревателя, демонтаж старой техники не входит в наполнение сервиса. Это услуга осуществляется за дополнительную плату, поскольку не всем покупателям она необходима. Должны отметить, что не все производители комплектуют водонагреватели кабелем питания и вилкой, так как длина его может отличаться в зависимости от места установки в каждом отдельном случае.
Мы хотели бы разобраться в описанной вами ситуации, напишите нам, пожалуйста, данные о вашей покупке на электронную почту
info@comfy.ua
в теме письма отзыв №1115107 и мы уточним для вас всю необходимую информацию и проверим корректность обслуживания мастерами установки. Благодарим.
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Ложь и увиливание
Гость
Отзыв написан
среда, 5 февраля
На доске ,где документы ,указаны телефоны -(НЕПРАВИЛЬНЫЕ) общества прав потребителей!!!
Любыми способами отфутболить покупателя с его недавно купленным товаром. Горячая линия- дозвониться невозможно. Не тратить деньги и нервы в этой лавочке Comfy
На доске ,где документы ,указаны телефоны -(НЕПРАВИЛЬНЫЕ) общества прав потребителей!!!
Любыми способами отфутболить покупателя с его недавно купленным товаром. Горячая линия- дозвониться невозможно. Не тратить деньги и нервы в этой лавочке Comfy
Достоинства:
Нет
Недостатки:
Один огромный минус.
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Ответ
представителя Comfy
среда, 5 февраля
Добрый день!
Спасибо за ваш отзыв.
Напишите нам на электронную почту
info@comfy.ua
с указанием в теме письма отзыв № 1115039. Уточните, пожалуйста, в какой магазин вы обращались, мы проверим корректность информации на стенде "уголка потребителя".
Что касается горячей линии, она всегда доступна нашим покупателям, особенно сейчас, так как наблюдается спад количества обращений после новогодних праздников. Вы всегда можете обратиться к нам любым удобным для вас способом: онлайн-чат на нашем сайте, в личные сообщения официальных страниц в Фейсбуке или Инстаграм и также на электронную почту. Мы всегда готовы проконсультировать вас и ответить на все вопросы. Благодарим.
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Наплевательство.
Гость
Отзыв написан
среда, 5 февраля
Приобрел наушники . На следующий день неполадки...пришел обменять. Но,не так то просто это всё... Всё это пшик- - защита прав потребителей. Девушка на приеме некачественного товара всячески увиливал и не желала обменять товар...в акте написала о каких то потертостях( за ночь потерлись наушники)... Руководство вдруг дружно оказалось в отпуске,никого на месте... Люди! Не покупайте ничего в Comfy!!! ...
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Приобрел наушники . На следующий день неполадки...пришел обменять. Но,не так то просто это всё... Всё это пшик- - защита прав потребителей. Девушка на приеме некачественного товара всячески увиливал и не желала обменять товар...в акте написала о каких то потертостях( за ночь потерлись наушники)... Руководство вдруг дружно оказалось в отпуске,никого на месте... Люди! Не покупайте ничего в Comfy!!! Сначала улыбки ,а потом фыркают... Фуфло продают,и не желают исправлять свои ошибки
Достоинства:
Уже нет
Недостатки:
Один сплошной минус
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Ответ
представителя Comfy
среда, 5 февраля
Добрый день!
Спасибо за ваш отзыв.
Вернуть в течение 14 дней после покупки возможно технику в полной комплектации, которая сохранила товарный вид изделия и его комплектующих: отсутствуют механические повреждения, царапины, потертости, а для товаров в одноразовой (блистерной) упаковке – если упаковка не вскрывалась, не имеет следов эксплуатации. При обращении в магазин, сервисный менеджер осмотрит ее и сориентирует о дальнейших действиях. Если обнаружен дефект в работе, технику необходимо передать в авторизированный сервисный центр для диагностики или ремонта. В случае выявления функционального дефекта не подлежащего ремонту по вине производителя, специалист сервисного центра предоставит соответствующее заключение и мы сможем произвести для вас обмен или возврат денежных средств. Если у вас есть дополнительные вопросы, напишите нам на электронную почту
info@comfy.ua
данные о вашей покупке с пометкой отзыв №1115032. Благодарим.
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Как вернуть деньги
Наталья
Отзыв написан
среда, 5 февраля
Как вернуть деньги за не использованную гарантию,если прошло больше месяца после её окончания? Дата окончания 26.12.2019.
Как вернуть деньги за не использованную гарантию,если прошло больше месяца после её окончания? Дата окончания 26.12.2019.
Достоинства:
Качественная техника
Недостатки:
В магазине сказали,что я не могу вернуть свои деньги по гарантии.
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Ответ
представителя Comfy
среда, 5 февраля
Добрый день!
Спасибо за обращение.
Отправьте, пожалуйста, фото чека на покупку на почту
info@comfy.ua
с темой письма "1115002".
Прежде, чем ответить на ваш вопрос, нам необходимо понять, о какой услуге идет речь. Также уточните, что стало причиной несвоевременного обращения.
Заранее благодарны.
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Безответственность и неуважение к клиенту.
Ольга
Отзыв написан
среда, 5 февраля
Заказали по интернету стиральную машинку в понедельник, указали в комментариях удобное время доставки. При общении с оператором снова озвучили удобное время, вопросов не было. Должны были привезти в среду, но позвонили утром, что могут привезти только с 10до10.30 или в Пятницу! или на выходных!!!
Если бы такой расклад нам озвучили изначально, мы бы не стали заказывать в Комфи,...
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Заказали по интернету стиральную машинку в понедельник, указали в комментариях удобное время доставки. При общении с оператором снова озвучили удобное время, вопросов не было. Должны были привезти в среду, но позвонили утром, что могут привезти только с 10до10.30 или в Пятницу! или на выходных!!!
Если бы такой расклад нам озвучили изначально, мы бы не стали заказывать в Комфи, а обратились бы в другой магазин.
Заказ пришлось отменить, поскольку решить вопрос в интересах клиента не захотели.
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Ответ
представителя Comfy
среда, 5 февраля
Добрый день! Спасибо за отзыв.
Доставка по адресу осуществляется в фиксированные интервалы - в течение дня (с 9:00 до 22:00). Для удобства клиента, мы предупреждаем о приезде экипажа, минимум, за 1 час, чтобы вы находились по адресу и были готовы принять товар.
Мы всегда передаем пожелания клиента о времени доставки, но ничего не обещаем, так как, увы, у нас не всегда есть возможность выполнить пожелание. Это связано с тем, что маршрут доставки формируется только в день доставки, и в необходимое вам время курьеры могут быть совсем в другом районе города.
Сожалеем, если консультант неправильно проинформировал вас о времени доставки. Извините, пожалуйста, за неудобства.
Напишите на нашу почту
info@comfy.ua
письмо с темой "1114715" и укажите в нём номер вашего интернет-заказа, чтобы мы проверили корректность предоставленной нашим сотрудником информации.
Благодарим!
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Человеческий фактор
Гость
Отзыв написан
вторник, 4 февраля
Отзыв о COMFY по адресу
Харьков
,
ул. Плехановская, 135/139
Я так понимаю, ни один магазин не может исключить человеческий фактор и полностью положиться на своих сотрудников. Но, по моим наблюдениям, Comfy всегда входит в положение покупателя и старается решить вопрос. Благодаря чему не опасаюсь делать у них покупки на большие суммы.
Покупал телефон, продавец очень ненавязчиво предложил допуслугу Капуста, которая представляет из себя трейд-ин. Впервые в жизни согласился...
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Я так понимаю, ни один магазин не может исключить человеческий фактор и полностью положиться на своих сотрудников. Но, по моим наблюдениям, Comfy всегда входит в положение покупателя и старается решить вопрос. Благодаря чему не опасаюсь делать у них покупки на большие суммы.
Покупал телефон, продавец очень ненавязчиво предложил допуслугу Капуста, которая представляет из себя трейд-ин. Впервые в жизни согласился на допуслугу заранее не изучив ее. Сразу у продавца спросил куда с телефоном подходить для его оценки перед выкупом. Переспросил у продавца 2 раза и оба раза он говорил, что подходить нужно будет в магазин Comfy с телефоном чеком. Уже после покупки на сайте Comfy прочитал об условиях услуги Капуста, в которых говорилось, что телефон необходимо высылать для оценки в Киев. Ничего против подобной услуги не имею, просто в ее настоящем виде она меня не интересует. Обратился на горячую линию для возврата допуслуги в течении 14 дней. Мое обращение зарегистрировали, сказали ждать звонка в течении 2 рабочих дней. Позже перезвонила девушка, сказала, что возврат услуги одобрили, и я могу подойти в любой магазин Comfy с чеком для получения денег. Так же сказала, что с продавцом будет проведена работа.
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представителя Comfy
вторник, 4 февраля
Добрый день!
Спасибо за ваш отзыв. Наши консультанты могут предлагать интересные и выгодные сервисы, для вашей техники. Если в момент консультации была предоставлена не полная информация или необходимо что-то уточнить, вы можете обратиться к нам любым удобным способом - на горячую линию, онлайн чат на нашем сайте, в личных сообщениях на наших официальных страницах Фейсбук или Инстаграм и также на электронную почту
info@comfy.ua
. Ответим на все ваши вопросы, проконсультируем и узнаем все что необходимо. В случае, если вы измените свое решение относительно приобретенной услуги и она не была активирована, в течение 14 дней, обратитесь в розничный магазин для ее возврата. Каждое обращение от наших покупателей мы рассматриваем отдельно и предлагаем оптимальные варианты для его решения.
Благодарим за то, что являетесь нашим постоянным покупателем. Всегда рады видеть вас в наших магазинах.
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Никому не советую Комфи в г.Николаев
Наталья
Отзыв написан
воскресенье, 2 февраля
Выбрали и заказали стиральную машинку в Комфи 31.01.2020,так как она была одна на витрине,я попросила продавца заказать ее со склада.Ну вот,честно,не хотелось мне с витрины. Продавец посмотрев по компьютеру уверил,что со склада она приедет на магазин завтра ,то есть 1.02.2020,я согласилась,оплатив товар,уехала домой.1.02.2020 уже 16.00 смс нет,о том,что машинка уже на магазине, позвонила на горячую линию,потом администратор у Комфи и...
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Выбрали и заказали стиральную машинку в Комфи 31.01.2020,так как она была одна на витрине,я попросила продавца заказать ее со склада.Ну вот,честно,не хотелось мне с витрины. Продавец посмотрев по компьютеру уверил,что со склада она приедет на магазин завтра ,то есть 1.02.2020,я согласилась,оплатив товар,уехала домой.1.02.2020 уже 16.00 смс нет,о том,что машинка уже на магазине, позвонила на горячую линию,потом администратор у Комфи и оказалось,что машинку мою никто не привёз на склад,и одна она как стояла в магазине,так и стоит...типа приезжайте забирайте...Вопрос?о чем думал продавец когда уверил меня в том,что машинка будет со склада завтра,если как оказалось потом уже в ходе выяснения отношений ее и не могло быть,она одна только в магазине...на витрине...куда он смотрел,непонятно.В общем,стоят сотни парней и девчонок тупо в телефонах висят ,не думая о работе, о клиентах.От машинки с витрины все таки отказалась, возврата денег на карту жду с понедельника...
Достоинства:
Ребят,ну нет у вас плюсов!
Недостатки:
Некомпетентность продавцов ,невнимательность ,позволяют себе в присутствии покупателей висеть в телефонах и обсуждать их внешний вид.Советовать никому не буду и сама больше за покупкой к Вам не прийду.
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Ответ
представителя Comfy
понедельник, 3 февраля
Добрый день! Спасибо за отзыв!
Очень жаль, если вы столкнулись с трудностями и неудобствами при покупке техники, позвольте нам во всём разобраться и помочь вам. Пришлите, пожалуйста, нам на
info@comfy.ua
фото вашего чека с номером отзыва 1112980, чтобы мы могли в кратчайшие сроки оказать содействие в решение сложившийся ситуации.
Благодарим.
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Comfy -большой лохотрон
Гость
Отзыв написан
воскресенье, 2 февраля
Ровно месяц назад обратилась с претензией,не первой, в магазин,г,Одесса,Сити центр,Таирова,лично к директору.
Никакого обещаного по закону ответа до сих пор нет!
Недавно напомнила.Обещали связаться.Ответа нет!
Специалисты этого сайта,к большому сожалению,только делают вид,что оказывают содействие.
На самом деле,Comfy не заботится о репутации чесного и порядочного продавца !
Обращение передается на ту...
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Ровно месяц назад обратилась с претензией,не первой, в магазин,г,Одесса,Сити центр,Таирова,лично к директору.
Никакого обещаного по закону ответа до сих пор нет!
Недавно напомнила.Обещали связаться.Ответа нет!
Специалисты этого сайта,к большому сожалению,только делают вид,что оказывают содействие.
На самом деле,Comfy не заботится о репутации чесного и порядочного продавца !
Обращение передается на ту же ,,Горячую линию,, ,где не совсем компетентный человек пытается вас в очередной раз ,,замолаживать ,,,
Не тратьте зря время-обращайтесь в юридические инстанции!
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Ответ
представителя Comfy
воскресенье, 2 февраля
Добрый день! Благодарим вас за отзыв. Вы сегодня также обращались на нашу электронную почту. Ответ на ваше письменное обращение был направлен вам по адресу, которую вы указывали 29 января. Обратитесь пожалуйста, в ваше отделение Укрпочты. Также копия вашего ответа, была предоставлена в магазин. Вы можете подойти в удобное для вас время для получения ответа. Если у вас есть дополнительные вопросы напишите нам, пожалуйста, на электронную почту
info@comfy.ua
.
Спасибо.
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внимание - обращение в хеппи сервис может лишить вас основной гарантии
Никита
Отзыв написан
воскресенье, 2 февраля
Отзыв о COMFY по адресу
Днипро
,
ул. Нижнеднепровская 17Б. ТРЦ «Караван»
добрый день
вчера впарили хеппи сервис на стиралку candy
когда звонил сказали что идет бесплатная доставка в сервис и назад
сегодня звоню на гарачую линию, спрашиваю в какой сервис повезете, является ли он авторизированым candy
ответ крмфи (можете сами позвонить)
"сервисный сервис который обслуживает вас по услуге хеппи сервис не является авторизированным фирмы candy,обращаясь в него вы можете потерять основную...
Читать отзыв
добрый день
вчера впарили хеппи сервис на стиралку candy
когда звонил сказали что идет бесплатная доставка в сервис и назад
сегодня звоню на гарачую линию, спрашиваю в какой сервис повезете, является ли он авторизированым candy
ответ крмфи (можете сами позвонить)
"сервисный сервис который обслуживает вас по услуге хеппи сервис не является авторизированным фирмы candy,обращаясь в него вы можете потерять основную гарантию. поэтому при гарантийном случае не звоните в хеппи сервис, а звоните в авторизировпнный сервисный центр. далее если случай не гарантийный - тогда в хеппи сервис, который покроет толькр цену хеппи сервиса - тоесть.если негарантийный случай не починят в непонятно каком сц у которого даже запасных.частей нет - вернут только сумму хеппи сервиса, а не товара - как при официальной расширенной гарантии"
Достоинства:
заносят на этаж
товар новый
Недостатки:
обращение в хеппи сервис лишает основной гарантии - так как он является не авторищированным сц производителя
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Ответ
представителя Comfy
понедельник, 3 февраля
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв.
Мы всегда предлагаем для наших клиентов только качественную технику и лучшие выгодные сопутствующие сервисы для нее. Окончательное решение о покупке остаётся за вами.
Хотели бы отметить, что вы можете в течение 14 дней с момента покупки обратиться в магазин с чеком, чтобы сделать возврат услуги.
Понимаем, что из-за недостатка информации могло возникнуть недопонимание и невозможность оценить преимущества услуги "Хеппи сервис". Позвольте нам немного детальнее рассказать о ней: главное преимущество этого сервиса - вы получаете бесплатный ремонт одной негарантийной поломки, например, перепад напряжения или же механическое повреждение. Для стиральной машины - это может быть попадание посторонних вещей в барабан и его поломка в следствии этого. Также, хотим заметить, что "Хеппи сервис" действует параллельно с основной гарантией. Так как производители чаще всего предоставляют гарантию на технику всего лишь на 1 год, то покупка услуги "Хеппи сервис" является очень кстати, ведь можно продлить гарантию до 3, 4 и даже 5 лет. То есть, в случае гарантийной поломки в течение первого года, вы можете обратиться к производителю для гарантийного ремонта, тем самым сохранив Хеппи сервис для возможности возврата стоимости услуги. Бесплатный ремонт всех видов гарантийных поломок в течении всего срока действия Хеппи сервиса – действует неограниченное количество раз.
Ещё одним важным преимуществом нашей услуги можно отметить, что она возвратна. Если она не понадобилась, вы можете обратится к нам по истечению срока действия Хеппи сервиса и мы вернем его стоимость на бонусную карту. Также это действует, если техника не подлежит ремонту и соответственно услугой воспользоваться не удалось.
Действительно, при необходимости, абсолютно бесплатно демонтируем технику, транспортируем в сервисный центр и привезем назад, установим на место - это экономит ваше время и ресурсы. Вам достаточно просто сделать звонок, остальное мы берём на себя.
Что касается вашего вопроса о снятии с гарантии, Хеппи сервис идеален как продление сервисного обслуживания после окончания гарантии производителя. В случае механического повреждения, гарантия производителя также прекращает свое действие и производитель такой ремонт осуществляет на платной основе.
Всегда рады подробно ответить на любые ваши вопросы, напишите нам на электронную почту
info@comfy.ua
с пометкой отзыв 1112891.
Благодарим.
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НИКОГДА, НИЧЕГО не покупайте в Комфи.
злой
Отзыв написан
пятница, 31 января
Отзыв о COMFY по адресу
Донецк
,
Воровського вул. 1
К огромному сожалению, выданный брак, обратно не принимают!!!. Отправляют в сервисный центр "ЕКТА", (у них договор по гарантийному ремонту) А там...... "хождение по мукам" это просто прогулка по цветущему саду. Сдав телевизор по гарантии и + хеппи сервис, не смог в течении 4-х недель добиться, толковой информации о состоянии ремонта.
К огромному сожалению, выданный брак, обратно не принимают!!!. Отправляют в сервисный центр "ЕКТА", (у них договор по гарантийному ремонту) А там...... "хождение по мукам" это просто прогулка по цветущему саду. Сдав телевизор по гарантии и + хеппи сервис, не смог в течении 4-х недель добиться, толковой информации о состоянии ремонта.
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представителя Comfy
пятница, 31 января
Добрый день!
Спасибо за ваш отзыв.
Насколько понимаем, вы приобрели телевизор и услугу Хеппи сервис. Очень жаль, что вы столкнулись с поломкой техники.
Для того, чтобы мы могли в полной мере проконтролировать вашу ситуацию и предоставить ответ для вас относительно всех возможных действий, напишите нам на электронную почту
info@comfy.ua
данные о вашей покупке. Это может быть фото вашего чека или номер телефона, к которому привязана бонусная карта и дата покупки. Уточните, также в какой магазин вы обращались и, если консультировались на горячей линии, укажите номер телефона с которого звонили. Благодарим.
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защитное стекло
Кристина
Отзыв написан
среда, 29 января
В январе был куплен айфон и сразу наклеили защитное стекло! Спустя 3 недели защитное стекло отклеилось наполовину! Обратились в магазин по решению данного вопроса - но отказали, указав на то что гарантия 2 недели!
3 недели это не срок для того, чтобы стекло отклеилось! Это не механическая причина ( не царапина и не трещина), а просто отклеилось! И я вижу...
Читать отзыв
В январе был куплен айфон и сразу наклеили защитное стекло! Спустя 3 недели защитное стекло отклеилось наполовину! Обратились в магазин по решению данного вопроса - но отказали, указав на то что гарантия 2 недели!
3 недели это не срок для того, чтобы стекло отклеилось! Это не механическая причина ( не царапина и не трещина), а просто отклеилось! И я вижу только одну причину - некачественная работа мастера, видимо плохо обезжирили поверхность перед поклейкой стекла! Но меня убедили в том, что я стекло чем-то поддевала и оно отклеилось...Видимо я сама себе враг ходить со страшным телефоном..
Стекло за 400 грн менять каждые 3 недели - удовольствие не дешевое!
Раньше сама клеила себе на телефон стекла и ходила до года и при носке в кармане подобных ситуаций не возникало!
Купить 2 айфона 11 + 800 грн за стекло и не идти на решение ситуации - это просто огромный минус в ваш сервис!
Мне даже не предложили варианты решений!
Сказали что такие ситуации возникают не впервые!
Покупали в Киеве, ТРЦ Нью Вей!
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Ответ
представителя Comfy
пятница, 31 января
Добрый день! Спасибо за отзыв.
Каждая выполненная услуга, как и сам товар, имеет свой срок гарантии.
На услугу "Наклеивание" дается гарантия 2 недели (14 дней), и данного срока вполне достаточно, чтобы понять, насколько качественно приклеено стекло и, чтобы исправить ошибки, если они возникли (а возникают они очень скоро после наклеивания). В данном случае отказ от сотрудников магазина был предоставлен корректно.
Нам жаль, что стекло отслоилось от смартфона, и что случилось это уже после того, как гарантийный срок услуги был окончен. Вы можете обратиться в магазин, чтобы приобрести другое стекло и выполнить наклеивание повторно.
Если у вас будут дополнительные вопросы или необходима помощь, то просим вас дать об этом знать на почту
info@comfy.ua
. Благодарим!
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Страховка это развод на деньги
Гость из Запорожья
Отзыв написан
среда, 29 января
Купил смартфон. Впарили так называемую смарт страховку за 1 тыс. грн.Сказали если не воспользуюсь, то деньги вернут. Пришло время возврата, а ответ Комфи такой:мы переведем эту сумму на бонусную карту, хотя об этом продавец ничего не говорил. На х*р мне эта карта,если я не собираюсь что-либо еще у них покупать?
Купил смартфон. Впарили так называемую смарт страховку за 1 тыс. грн.Сказали если не воспользуюсь, то деньги вернут. Пришло время возврата, а ответ Комфи такой:мы переведем эту сумму на бонусную карту, хотя об этом продавец ничего не говорил. На х*р мне эта карта,если я не собираюсь что-либо еще у них покупать?
Достоинства:
НЕТ
Недостатки:
Сплошной МИНУС
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Ответ
представителя Comfy
среда, 29 января
Добрый день. Спасибо за отзыв.
При покупке техники мы предлагаем нашим клиентам сопутствующие выгодные сервисы. Которые подразумевают бесплатный ремонт вашей техники в случае наступления механического повреждения. Решение о приобретении вы принимаете самостоятельно.
Еще для вашего удобства все условия относительно наших дополнительных услуг есть на сайте.
В случае не использования услуги смарт-защита из пакета поддержка смартфона All Inclusive, по истечению срока действия 1000 грн будет возращена вам на бонусный счет.
В чем преимущество?
- делая покупки у нас снова на протяжении года, ими можно оплатить 100% стоимости товара или доплатить, если потребуется.
1 бонус = 1 гривна
Ждём в COMFY за покупками!
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Отличный магазин
Гость
Отзыв написан
вторник, 28 января
Всё вовремя, доставкой довольна, товар пришел вовремя, соответствует описанию, сотрудники сразу ответили и перезвонили
Всё вовремя, доставкой довольна, товар пришел вовремя, соответствует описанию, сотрудники сразу ответили и перезвонили
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Ответ
представителя Comfy
вторник, 28 января
Добрый день! Благодарны, что вы с нами! Ведь нашей задачей является - приносить радость от покупки.
Ждем вас снова в COMFY!❤
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Что теперь мне делать?
Вот что мне делать?... Читать отзыв Два дня назад, 09.02.2020, купили планшет Huawei MediaPad T5 10'' 64GB LTE (AGS2-L09C) Black, на подарок внуку. Дома подключил в Wi-FI, проверил все работает. Заряд аккумулятора 67%. Вчера не могу включить - аккумулятор разряжен полностью После полной зарядки был полностью выключен. утром проверил - 100% заряд. После обеда включил что-бы показать родителю, заряд аккумулятора 19%.
Вот что мне делать? Что дарить ребенку?
Выполнили гарантийные обязательства
На горячей линии проинструктировали взять любой документ и идти в гарантийный отдел, в котором оказалось что права как документ не принимают и нужен только пасспорт. И вообще посоветовали идти в ремонтный центр сразу, ибо так быстрее.
Это минус, так как... Читать отзыв В пользовании был фен Philips и не то что бы им часто пользовались, но через 14 месяцев он перестал работать.
На горячей линии проинструктировали взять любой документ и идти в гарантийный отдел, в котором оказалось что права как документ не принимают и нужен только пасспорт. И вообще посоветовали идти в ремонтный центр сразу, ибо так быстрее.
Это минус, так как есть разногласия в информации. Время потрачено.
Не очень довольный я таки отнес фен туда, без всяких ожиданий. (Права кстати там подходят) Но на удивление через три часа пришло смс о том что товар подлежит замене и уже вечером в магазине я поменял его на деньги почти по цене приобретения. Спасибо девушке из отдела гарантии, объяснила что так тоже можно.
В общем гарантийные обязательства сдержали. От меня плюсик.
В целом осталось приятное впечатление, даже в такой не очень приятной ситуации.
Спасибо большое за ваш отзыв. Очень рады, что все прошло успешно. Конечно, за исключением небольшого негативного момента в магазине. Действительно, при передачи техники на ремонт, нужно указать ваши паспортные данные. Только из-за этого технику не смогли принять сразу в магазине.
Вы правы, это недопонимание нужно убрать, пожалуйста, напишите ваш номер телефона с которого вы звонили на информационную линию с номером отзыва - 1118633.
Спасибо вам и приятных покупок!
С уважением, служба поддержки, Comfy
УЖАСНИЙ МАГАЗИН!!!
Мало того, менеджери хамло !!
Все добре поки прилади працюють, як станеться поломка, ВИ САМІ ПО СОБІ! Дуже свинська позиція!!!
Ми вже ознайомлені з вашою ситуацією та отримували письмове звернення від вас, на яке для вас вже було надіслано офіційну відповідь нашим юридичним відділом. Покупку ви зробили у вересні місяці 2019 року, і, на жаль, якщо техніка була в експлуатації та з моменту купівлі пройшло більше, ніж 14 днів, то заміні або поверненню техніка не підлягає згідно Закону України "Про захист прав споживачів". Також бачимо, що ви передавали гриль до авторизованого сервісного центру виробника, де було встановлено, що даний дефект є негарантійним, тобто відноситься до класу механічних та підлягає усуненню тільки за рахунок клієнта. Ви можете звернутись до сервісного центру для виконання ремонтних робіт на платній основі. Якщо у вас виникнуть інші питання, просимо дати про це знати на нашу пошту info@comfy.ua. Спасибі.
несогласованная строка в чеке ПП Comfy Assist
2.К оплате частями приложен кредит0,01% на сумму2.02грн ежемесячно-это вообще недопустимо 1.8/02/20 при покупке телевизора в Краматорске выбита частичная сумма 4300 под ПП-без разъяснения и согласия покупателя.Тем более оплата проходила через покупку -оплата частями через Приватбанк.Как получить нормальный чек на товар по фактической оплате 19999грн вместо 15699гр+пп4300-документ-ЧКМТ1-0044 от 8.02.20время 15-07.
2.К оплате частями приложен кредит0,01% на сумму2.02грн ежемесячно-это вообще недопустимо
Не магазин,а шарагина контора!!!
Любовь, спасибо за ваш отзыв. Очень жаль, что вы столкнулись с трудностями при покупке и подключении стиральной машины. Вероятно, вы делали покупку через отделение Новой почты. В случае, если у вас не заполнен гарантийный талон, мы можем помочь вам в этом вопросе удаленно. Напишите нам на электронную почту info@comfy.ua с пометкой в теме письма отзыв №1116909. Укажите данные о вашей покупке - номер вашего заказа или номер телефона, который указывали для связи. Мы также хотели бы проверить корректность консультации нашими сотрудниками при обращении на горячую линию. Постараемся в краткие сроки предоставить для вас всю необходимую информацию. Благодарим.
Комфи Кропивницький
Напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту info@comfy.ua з поміткою, відгук №1116110 дані про вашу покупку, це може бути номер вашої бонусної карти або номер телефону до якого вона прив'язана та дата покупки. Зазначте більше інформації у який магазин ви звертались, з ким ви спілкувались при покупці товару. Ми з'ясуємо всі обставини вашого візиту в магазин. Заздалегідь дякуємо.
Ужасный магазин
Напишите нам на электронный адрес info@comfy.ua с темой отзыва -1115361 подробнее, что произошло и можем ли мы помочь вам в разрешении вашей ситуации? Если в действиях наших сотрудников есть недочеты или некорректное поведение, мы сделаем все, чтобы исправить это, поскольку для нас очень важно чтобы вы как покупатель были довольны посещением наших магазинов. Так же, пожалуйста, укажите номер телефона, мы проверим все ваши обращения на горячую линию. Заранее благодарим за ответ.
Не советую приобретать доп услуги
Спасибо за ваш отзыв.
Сергей, при покупке услуги установки водонагревателя, демонтаж старой техники не входит в наполнение сервиса. Это услуга осуществляется за дополнительную плату, поскольку не всем покупателям она необходима. Должны отметить, что не все производители комплектуют водонагреватели кабелем питания и вилкой, так как длина его может отличаться в зависимости от места установки в каждом отдельном случае.
Мы хотели бы разобраться в описанной вами ситуации, напишите нам, пожалуйста, данные о вашей покупке на электронную почту info@comfy.ua в теме письма отзыв №1115107 и мы уточним для вас всю необходимую информацию и проверим корректность обслуживания мастерами установки. Благодарим.
Ложь и увиливание
Любыми способами отфутболить покупателя с его недавно купленным товаром. Горячая линия- дозвониться невозможно. Не тратить деньги и нервы в этой лавочке Comfy На доске ,где документы ,указаны телефоны -(НЕПРАВИЛЬНЫЕ) общества прав потребителей!!!
Любыми способами отфутболить покупателя с его недавно купленным товаром. Горячая линия- дозвониться невозможно. Не тратить деньги и нервы в этой лавочке Comfy
Спасибо за ваш отзыв.
Напишите нам на электронную почту info@comfy.ua с указанием в теме письма отзыв № 1115039. Уточните, пожалуйста, в какой магазин вы обращались, мы проверим корректность информации на стенде "уголка потребителя".
Что касается горячей линии, она всегда доступна нашим покупателям, особенно сейчас, так как наблюдается спад количества обращений после новогодних праздников. Вы всегда можете обратиться к нам любым удобным для вас способом: онлайн-чат на нашем сайте, в личные сообщения официальных страниц в Фейсбуке или Инстаграм и также на электронную почту. Мы всегда готовы проконсультировать вас и ответить на все вопросы. Благодарим.
Наплевательство.
Спасибо за ваш отзыв.
Вернуть в течение 14 дней после покупки возможно технику в полной комплектации, которая сохранила товарный вид изделия и его комплектующих: отсутствуют механические повреждения, царапины, потертости, а для товаров в одноразовой (блистерной) упаковке – если упаковка не вскрывалась, не имеет следов эксплуатации. При обращении в магазин, сервисный менеджер осмотрит ее и сориентирует о дальнейших действиях. Если обнаружен дефект в работе, технику необходимо передать в авторизированный сервисный центр для диагностики или ремонта. В случае выявления функционального дефекта не подлежащего ремонту по вине производителя, специалист сервисного центра предоставит соответствующее заключение и мы сможем произвести для вас обмен или возврат денежных средств. Если у вас есть дополнительные вопросы, напишите нам на электронную почту info@comfy.ua данные о вашей покупке с пометкой отзыв №1115032. Благодарим.
Как вернуть деньги
Спасибо за обращение.
Отправьте, пожалуйста, фото чека на покупку на почту info@comfy.ua с темой письма "1115002".
Прежде, чем ответить на ваш вопрос, нам необходимо понять, о какой услуге идет речь. Также уточните, что стало причиной несвоевременного обращения.
Заранее благодарны.
Безответственность и неуважение к клиенту.
Если бы такой расклад нам озвучили изначально, мы бы не стали заказывать в Комфи,... Читать отзыв Заказали по интернету стиральную машинку в понедельник, указали в комментариях удобное время доставки. При общении с оператором снова озвучили удобное время, вопросов не было. Должны были привезти в среду, но позвонили утром, что могут привезти только с 10до10.30 или в Пятницу! или на выходных!!!
Если бы такой расклад нам озвучили изначально, мы бы не стали заказывать в Комфи, а обратились бы в другой магазин.
Заказ пришлось отменить, поскольку решить вопрос в интересах клиента не захотели.
Доставка по адресу осуществляется в фиксированные интервалы - в течение дня (с 9:00 до 22:00). Для удобства клиента, мы предупреждаем о приезде экипажа, минимум, за 1 час, чтобы вы находились по адресу и были готовы принять товар.
Мы всегда передаем пожелания клиента о времени доставки, но ничего не обещаем, так как, увы, у нас не всегда есть возможность выполнить пожелание. Это связано с тем, что маршрут доставки формируется только в день доставки, и в необходимое вам время курьеры могут быть совсем в другом районе города.
Сожалеем, если консультант неправильно проинформировал вас о времени доставки. Извините, пожалуйста, за неудобства.
Напишите на нашу почту info@comfy.ua письмо с темой "1114715" и укажите в нём номер вашего интернет-заказа, чтобы мы проверили корректность предоставленной нашим сотрудником информации.
Благодарим!
Человеческий фактор
Покупал телефон, продавец очень ненавязчиво предложил допуслугу Капуста, которая представляет из себя трейд-ин. Впервые в жизни согласился... Читать отзыв Я так понимаю, ни один магазин не может исключить человеческий фактор и полностью положиться на своих сотрудников. Но, по моим наблюдениям, Comfy всегда входит в положение покупателя и старается решить вопрос. Благодаря чему не опасаюсь делать у них покупки на большие суммы.
Покупал телефон, продавец очень ненавязчиво предложил допуслугу Капуста, которая представляет из себя трейд-ин. Впервые в жизни согласился на допуслугу заранее не изучив ее. Сразу у продавца спросил куда с телефоном подходить для его оценки перед выкупом. Переспросил у продавца 2 раза и оба раза он говорил, что подходить нужно будет в магазин Comfy с телефоном чеком. Уже после покупки на сайте Comfy прочитал об условиях услуги Капуста, в которых говорилось, что телефон необходимо высылать для оценки в Киев. Ничего против подобной услуги не имею, просто в ее настоящем виде она меня не интересует. Обратился на горячую линию для возврата допуслуги в течении 14 дней. Мое обращение зарегистрировали, сказали ждать звонка в течении 2 рабочих дней. Позже перезвонила девушка, сказала, что возврат услуги одобрили, и я могу подойти в любой магазин Comfy с чеком для получения денег. Так же сказала, что с продавцом будет проведена работа.
Спасибо за ваш отзыв. Наши консультанты могут предлагать интересные и выгодные сервисы, для вашей техники. Если в момент консультации была предоставлена не полная информация или необходимо что-то уточнить, вы можете обратиться к нам любым удобным способом - на горячую линию, онлайн чат на нашем сайте, в личных сообщениях на наших официальных страницах Фейсбук или Инстаграм и также на электронную почту info@comfy.ua. Ответим на все ваши вопросы, проконсультируем и узнаем все что необходимо. В случае, если вы измените свое решение относительно приобретенной услуги и она не была активирована, в течение 14 дней, обратитесь в розничный магазин для ее возврата. Каждое обращение от наших покупателей мы рассматриваем отдельно и предлагаем оптимальные варианты для его решения.
Благодарим за то, что являетесь нашим постоянным покупателем. Всегда рады видеть вас в наших магазинах.
Никому не советую Комфи в г.Николаев
Очень жаль, если вы столкнулись с трудностями и неудобствами при покупке техники, позвольте нам во всём разобраться и помочь вам. Пришлите, пожалуйста, нам на info@comfy.ua фото вашего чека с номером отзыва 1112980, чтобы мы могли в кратчайшие сроки оказать содействие в решение сложившийся ситуации.
Благодарим.
Comfy -большой лохотрон
Никакого обещаного по закону ответа до сих пор нет!
Недавно напомнила.Обещали связаться.Ответа нет!
Специалисты этого сайта,к большому сожалению,только делают вид,что оказывают содействие.
На самом деле,Comfy не заботится о репутации чесного и порядочного продавца !
Обращение передается на ту... Читать отзыв Ровно месяц назад обратилась с претензией,не первой, в магазин,г,Одесса,Сити центр,Таирова,лично к директору.
Никакого обещаного по закону ответа до сих пор нет!
Недавно напомнила.Обещали связаться.Ответа нет!
Специалисты этого сайта,к большому сожалению,только делают вид,что оказывают содействие.
На самом деле,Comfy не заботится о репутации чесного и порядочного продавца !
Обращение передается на ту же ,,Горячую линию,, ,где не совсем компетентный человек пытается вас в очередной раз ,,замолаживать ,,,
Не тратьте зря время-обращайтесь в юридические инстанции!
Спасибо.
внимание - обращение в хеппи сервис может лишить вас основной гарантии
вчера впарили хеппи сервис на стиралку candy
когда звонил сказали что идет бесплатная доставка в сервис и назад
сегодня звоню на гарачую линию, спрашиваю в какой сервис повезете, является ли он авторизированым candy
ответ крмфи (можете сами позвонить)
"сервисный сервис который обслуживает вас по услуге хеппи сервис не является авторизированным фирмы candy,обращаясь в него вы можете потерять основную... Читать отзыв добрый день
вчера впарили хеппи сервис на стиралку candy
когда звонил сказали что идет бесплатная доставка в сервис и назад
сегодня звоню на гарачую линию, спрашиваю в какой сервис повезете, является ли он авторизированым candy
ответ крмфи (можете сами позвонить)
"сервисный сервис который обслуживает вас по услуге хеппи сервис не является авторизированным фирмы candy,обращаясь в него вы можете потерять основную гарантию. поэтому при гарантийном случае не звоните в хеппи сервис, а звоните в авторизировпнный сервисный центр. далее если случай не гарантийный - тогда в хеппи сервис, который покроет толькр цену хеппи сервиса - тоесть.если негарантийный случай не починят в непонятно каком сц у которого даже запасных.частей нет - вернут только сумму хеппи сервиса, а не товара - как при официальной расширенной гарантии"
Мы всегда предлагаем для наших клиентов только качественную технику и лучшие выгодные сопутствующие сервисы для нее. Окончательное решение о покупке остаётся за вами.
Хотели бы отметить, что вы можете в течение 14 дней с момента покупки обратиться в магазин с чеком, чтобы сделать возврат услуги.
Понимаем, что из-за недостатка информации могло возникнуть недопонимание и невозможность оценить преимущества услуги "Хеппи сервис". Позвольте нам немного детальнее рассказать о ней: главное преимущество этого сервиса - вы получаете бесплатный ремонт одной негарантийной поломки, например, перепад напряжения или же механическое повреждение. Для стиральной машины - это может быть попадание посторонних вещей в барабан и его поломка в следствии этого. Также, хотим заметить, что "Хеппи сервис" действует параллельно с основной гарантией. Так как производители чаще всего предоставляют гарантию на технику всего лишь на 1 год, то покупка услуги "Хеппи сервис" является очень кстати, ведь можно продлить гарантию до 3, 4 и даже 5 лет. То есть, в случае гарантийной поломки в течение первого года, вы можете обратиться к производителю для гарантийного ремонта, тем самым сохранив Хеппи сервис для возможности возврата стоимости услуги. Бесплатный ремонт всех видов гарантийных поломок в течении всего срока действия Хеппи сервиса – действует неограниченное количество раз.
Ещё одним важным преимуществом нашей услуги можно отметить, что она возвратна. Если она не понадобилась, вы можете обратится к нам по истечению срока действия Хеппи сервиса и мы вернем его стоимость на бонусную карту. Также это действует, если техника не подлежит ремонту и соответственно услугой воспользоваться не удалось.
Действительно, при необходимости, абсолютно бесплатно демонтируем технику, транспортируем в сервисный центр и привезем назад, установим на место - это экономит ваше время и ресурсы. Вам достаточно просто сделать звонок, остальное мы берём на себя.
Что касается вашего вопроса о снятии с гарантии, Хеппи сервис идеален как продление сервисного обслуживания после окончания гарантии производителя. В случае механического повреждения, гарантия производителя также прекращает свое действие и производитель такой ремонт осуществляет на платной основе.
Всегда рады подробно ответить на любые ваши вопросы, напишите нам на электронную почту info@comfy.ua с пометкой отзыв 1112891.
Благодарим.
НИКОГДА, НИЧЕГО не покупайте в Комфи.
Спасибо за ваш отзыв.
Насколько понимаем, вы приобрели телевизор и услугу Хеппи сервис. Очень жаль, что вы столкнулись с поломкой техники.
Для того, чтобы мы могли в полной мере проконтролировать вашу ситуацию и предоставить ответ для вас относительно всех возможных действий, напишите нам на электронную почту info@comfy.ua данные о вашей покупке. Это может быть фото вашего чека или номер телефона, к которому привязана бонусная карта и дата покупки. Уточните, также в какой магазин вы обращались и, если консультировались на горячей линии, укажите номер телефона с которого звонили. Благодарим.
защитное стекло
3 недели это не срок для того, чтобы стекло отклеилось! Это не механическая причина ( не царапина и не трещина), а просто отклеилось! И я вижу... Читать отзыв В январе был куплен айфон и сразу наклеили защитное стекло! Спустя 3 недели защитное стекло отклеилось наполовину! Обратились в магазин по решению данного вопроса - но отказали, указав на то что гарантия 2 недели!
3 недели это не срок для того, чтобы стекло отклеилось! Это не механическая причина ( не царапина и не трещина), а просто отклеилось! И я вижу только одну причину - некачественная работа мастера, видимо плохо обезжирили поверхность перед поклейкой стекла! Но меня убедили в том, что я стекло чем-то поддевала и оно отклеилось...Видимо я сама себе враг ходить со страшным телефоном..
Стекло за 400 грн менять каждые 3 недели - удовольствие не дешевое!
Раньше сама клеила себе на телефон стекла и ходила до года и при носке в кармане подобных ситуаций не возникало!
Купить 2 айфона 11 + 800 грн за стекло и не идти на решение ситуации - это просто огромный минус в ваш сервис!
Мне даже не предложили варианты решений!
Сказали что такие ситуации возникают не впервые!
Покупали в Киеве, ТРЦ Нью Вей!
Каждая выполненная услуга, как и сам товар, имеет свой срок гарантии.
На услугу "Наклеивание" дается гарантия 2 недели (14 дней), и данного срока вполне достаточно, чтобы понять, насколько качественно приклеено стекло и, чтобы исправить ошибки, если они возникли (а возникают они очень скоро после наклеивания). В данном случае отказ от сотрудников магазина был предоставлен корректно.
Нам жаль, что стекло отслоилось от смартфона, и что случилось это уже после того, как гарантийный срок услуги был окончен. Вы можете обратиться в магазин, чтобы приобрести другое стекло и выполнить наклеивание повторно.
Если у вас будут дополнительные вопросы или необходима помощь, то просим вас дать об этом знать на почту info@comfy.ua. Благодарим!
Страховка это развод на деньги
При покупке техники мы предлагаем нашим клиентам сопутствующие выгодные сервисы. Которые подразумевают бесплатный ремонт вашей техники в случае наступления механического повреждения. Решение о приобретении вы принимаете самостоятельно.
Еще для вашего удобства все условия относительно наших дополнительных услуг есть на сайте.
В случае не использования услуги смарт-защита из пакета поддержка смартфона All Inclusive, по истечению срока действия 1000 грн будет возращена вам на бонусный счет.
В чем преимущество?
- делая покупки у нас снова на протяжении года, ими можно оплатить 100% стоимости товара или доплатить, если потребуется.
1 бонус = 1 гривна
Ждём в COMFY за покупками!
Отличный магазин
Ждем вас снова в COMFY!❤